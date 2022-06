Frenkie De Jong, dopo l'ultimo match da assoluto protagonista con l'Olanda, ha parlato così a Nos dei problemi al Barcellona: "Gioco in modo molto diverso in Nazionale rispetto al Barça. Penso che sia molto più adatto a me. Mi piace essere il primo giocatore a ricevere palla dai difensori, a connettermi con gli attaccanti".



Al momento, la Juve valuta anche il giocatore olandese, anche se dovrebbe fare cassa prima di tentare un nuovo assalto: con Pogba in dirittura d'arrivo, servirebbe un sacrificio importante.