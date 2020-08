Frankie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a beIn Sport alla vigilia del quarto di Champions League contro il Bayern Monaco, occasione in cui si è soffermato sull’arrivo dell’ormai ex Juventus Miralem Pjanic: “Pjanic è un grade giocatore, fornisce qualità quando ha la palla tra i piedi. L’ho affrontato l’anno scontro, in Champions League quando giocavo all’Ajax. Renderà la squadra più forte”.