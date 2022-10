Secondo Sport, Frenkieè "disgustato" dalla sua situazione al Barcellona, dove ha perso definitivamente il posto da titolare. Su di lui c'è sempre il Manchester United.Intervenuto in conferenza stampa, il CT dell'Olanda Louis Van Gaal ha parlato anche di Matthijs De Ligt, fresco di passaggio dalla Juve al Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni: "È vero che ho dato consigli ad alcuni calciatori della Nazionale, ma ogni volta chiudevo la conversazione allo stesso modo: “Devi prendere la decisione da solo”. Ragazzi come Cillessen, De Ligt e Weghorst hanno cambiato maglia e sono soddisfatto. Depay e De Jong? Non sono felice se non giocano con regolarità al Barcellona".