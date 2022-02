Il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong è stato spesso accostato alla Juventus. Tuttavia è stato lo stesso centrocampista in un'intervista a The Guardian ad allontanare le voci su un suo possibile trasferimento. Queste le sue parole: "Sono molto felice di essere al Barça. Fin da piccolo volevo essere qui, anche se avremmo potuto vincere di più negli ultimi anni. Voglio restare qui ancora per molti anni".