In queste ore il nome più chiacchierato in casa Juve è quello che riguarda il centrocampista bosniaco della Juventus Miralem Pjanic. I bianconeri hanno necessità di cambiare volto e marcia al reparto mediano del campo e stanno guardando al mercato con attenzione. A parlare del centrocampo bianconero e in particolare di Miralem Pjanic è stato il giornalista e telecronista Sky, Stefano De Grandis, a Sky Calcio Club. Ecco le sue parole: "Pjanic segna su punizione, si inserisce, e perde la possibilità di segnare da fuori area. Oltre anche alla possibilità di giocare da regista e mezzala".