Il calendario asimmetrico offre subito un big match per la Juventus. Una partita che, complice anche l'andamento delle due squadre prima della sosta, può diventare decisiva nella corsa per un posto in Europa. All'Allianz Stadium arriva il Napoli di Luciano Spalletti, squadra a cui i bianconeri hanno rosicchiato più di qualche punto a dicembre. "La Juventus può rientrare in zona Champions e battendo il Napoli può cambiare la propria stagione". Lo sostiene il giornalista Stefano De Grandis, che intervenuto negli studi di Sky Sport per presentare la giornata ha parlato anche della Juventus. "Per il Napoli - sostiene De Grandis - che nelle prime giornate faceva pensare che lo scudetto fosse alla portata, sarebbe un crollo improvviso dovuto alle tante assenze e alla situazione legata a Insigne".