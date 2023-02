A Sky Sport, Stefanoha parlato della lite con Massimiliano: "La Juve ha vinto un sacco di campionati perché le bastava l’1-0. Non è che voleva l’1-0. Il mio senso era che era talmente forte in difesa e talmente squadra che congelava la partita. Potevi fare 82 cross e la prendevano Bonucci, Barzagli e Chiellini, non c’era storia. Adesso quello non basta più Chi ha mai detto ad Allegri che voleva l’1-0? La domanda mi sembrava facile e abbastanza interpretabile. Il problema è il nervo scoperto. Lui si sente accerchiato perché lo accusano – non io – di fare un gioco speculativo, ma non deve prendersela con me. Tu puoi vincere con calcio difensivo o offensivo, non è una lotta tra sette o fazioni".