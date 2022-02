Maurizio De Giovanni, scrittore e tifosissimo del Napoli, a Gazzetta parla così della lotta scudetto e non solo: "Non ho nulla contro l’Inter, anzi mi sta simpatica, da sempre. Magari mi stanno meno simpatiche altre squadre a righe... Tra l’altro, non dobbiamo smettere di temere il ritorno della Juventus: ho sempre pensato che sarebbe rientrata tra le prime quattro. Scudetto? La partita con l’Inter è sicuramente decisiva, ma bisogna allargare lo sguardo a tutto il prossimo mese: alla doppia sfida col Barcellona, alla Lazio fuori casa e il 6 marzo, a chiudere il ciclo, al Milan che arriva al Maradona. Vedremo dove saremo, ma la squadra è forte e sta ritrovando tutti i pezzi. Salire in vetta, anche se con una partita in più rispetto all’Inter, aiuterebbe".