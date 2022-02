Le parole di De Gea a El Mundo: "Cristiano Ronaldo? Solo vederlo entrare in campo ti fa venire voglia di fare le cose per bene, di dimostrare di essere alla sua altezza. Si prende cura di se stesso, lavora sodo ed è molto esigente. Penso che sia un po’ più calmo di prima, ma è una macchina. Questo fa bene a tutti perché ci mostra come si resta al top per tanti anni".