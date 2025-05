De Gea non fa promesse sul futuro alla Fiorentina: 'Vedo giorno per giorno'. E la Juve...

Davidha scelto la diplomazia, ma le sue parole suonano come un invito alla riflessione. Dopo il pareggio tra Real Betis e Fiorentina nella semifinale d’andata di Conference League, il portiere spagnolo ha parlato del suo presente e – tra le righe – anche del suo futuro: “Sono molto contento a Firenze, mi sto divertendo nel calcio italiano. Il futuro in Spagna? Io guardo giorno per giorno”, ha detto nella zona mista del Benito Villamarín. Nessuna chiusura, ma nemmeno dichiarazioni d’amore eterno.La Juventus osserva e prende nota. Alla Continassa il profilo dell’ex Manchester United è seguito con attenzione, anche in vista di un possibile restyling tra i pali nella prossima stagione. L’esperienza dipotrebbe volgere al termine, e la candidatura di De Gea – tornato ad alti livelli in maglia viola – r

Firenze intanto sogna il grande finale: dopo due tentativi andati a vuoto, la Fiorentina spera che la terza finale europea sia quella buona. De Gea, protagonista in Conference League, è diventato rapidamente una figura centrale, anche grazie alla sua leadership silenziosa e alla solidità ritrovata. Ma proprio questa ritrovata affidabilità rischia di rilanciarlo sul mercato internazionale.Per ora, però, De Gea si gode il momento.