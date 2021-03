Il Manchester United è pronto a mettere sul mercato David De Gea, vecchio pallino della Juventus che non rientra più nei piani di Solskjaer. Il portiere spagnolo è stato un vecchio obiettivo dei bianconeri, e ora che per lui si prospetta un futuro lontano da Manchester, come riporta il Daily Mail, Fabio Paratici potrebbe rifarsi sotto. La posizione di Szczesny non è assolutamente a rischio, ma l'idea della Juve è quella di sondare il terreno per diversi portieri - come anche Donnarumma - in caso di un'offerta irrinunciabile per il portiere polacco.