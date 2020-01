Paolo De Ceglie, prodotto del settore giovanile della Juve, che in bianconero ha giocato anche per sei stagioni consecutive tra il 2008 ed il 2014, ha firmato un triennale con gli americani del Miami Beach. Come riportato da Sky Sport, il giocatore valdostano avrà anche la possibilità di rinnovare come dirigente del club, che lo vedrebbe bene come punto di riferimento all'interno della società.