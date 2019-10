Paolo De Ceglie, ex terzino della Juventus, torna in campo. Come riporta Sky Sport, il difensore ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con il Miami Beach, dove la nuova squadra americana si sta preparando per la prossima stagione, che comincerà a marzo. Pochi giorni fa la squadra ha annunciato l'ex Villareal José Luis come nuovo tecnico e De Ceglie avrà la possibilità di restare alla società come dirigente.