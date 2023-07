Intervistato da Goal, Paoloha ripercorso alcuni momenti del suo lungo percorso alla, club con cui collabora tuttora per il progettoEcco le sue parole: "La Juventus per me rappresenta un po’ tutto. Sono approdato in bianconero all’età di otto anni e, ancora oggi, ho la fortuna di esserci dentro; è un club che raffigura un riferimento importante. Mi ha sempre aiutato a crescere e mi ha regalato le emozioni e le soddisfazioni più grandi della mia vita. I momenti più belli? Sicuramente i campionati conquistati, i trofei vinti, perché poi sono quelli che rimangono. I periodi più tosti li associo alle stagioni precedenti, le annate della ricostruzione, sono stati momenti in cui abbiamo fatto un po’ di fatica con i risultati.E su Antonio: "Il mister mi ha fatto crescere tanto e mi ha dato la possibilità di arrivare a vincere e, quindi, di raggiungere il livello più alto della mia carriera".