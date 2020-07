1









Il campionato ha ormai dato quasi tutti i suoi verdetti. Restano da stabilire le posizioni Champions e l'ultima retrocessa in Serie B. L'ex difensore della Juventus Paolo De Ceglie parla del campionato che si concluderà nel prossimo fine settimana. Parla anche di Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juve: "Dal punto di vista tattico chiedeva cose precise, richiedeva concentrazione. La cosa bella è che ti fa credere in quello che fa, le cose vengono e arrivano i risultati, il giocatore capisce che ascoltandolo il singolo e la squadra ne traggono beneficio. Conte pretende tanto, è stato bravo a dare una sua identità. Le polemiche? Possono essere una tattica per non attirare l'attenzione su altro".



Tutte le dichiarazioni nei video: