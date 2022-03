Paolo De Ceglie in missione per conto della Juventus. L'ex esterno è tornato tra le fila bianconere e, ad oggi, si occupa del progetto Academy, che riguarda il settore giovanile della Vecchia Signora. COme documentato sui suoi profili social, De Ceglie si trova alle Canarie dove, in questi giorni, si sta disputando il torneo dedicato alle squadre Under 12 - e dove c'è una rappresentanza della Juve -, La Liga Promises.