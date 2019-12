Paolo De Ceglie, ex difensore della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista a So Foot: "Alla Juve sono arrivato quando avevo nove anni. Ero pazzo per il calcio, non è mai stato un sacrificio. Per aver successo devi fare delle rinunce. Non ho avuto la stessa infanzia dei miei amici ad Aosta, ma ne è valsa la pena. La passione per il calcio e la Juventus mi è stata trasmessa da mio padre".



SERIE B - "Fu un anno speciale, la squadra era formata da grandi campioni e da tanti giovani. Abbiamo vinto quasi sempre e ho imparato tanto da Buffon, Del Piero e Trezeguet. La loro scelta di restare nonostante la retrocessione fu incredibile, avevano appena disputato la finale del Mondiale".



SCUDETTO CON CONTE - "La stagione migliore della mia carriera e penso di non sbagliarmi quando dico che è lo stesso per tutti i componenti di quella rosa. La vittoria più importante della Juve negli ultimi anni. Poi sono stato ceduto in prestito e non è stato facile, ma gli infortuni mi hanno penalizzato e non ho avuto scelta. Con Conte il rapporto è buono, è uno dei migliori allenatori ancora oggi e il migliore che abbia conosciuto".