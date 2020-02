Gigi De Canio parla a Sky Sport del momento della Juventus: "Sotto l'aspetto della comunicazione Sarri non è stato presentato nel modo giusto, è stato presentato come l'uomo che avrebbe fatto giocare bene la Juve, tutti vogliono farlo, Sarri ha la propria per farlo gli allenatori devono allenare la squadra, fare un lavoro settimanale con continuità, nel calcio di oggi puoi curare questo aspetto solo se hai tempo. Alla Juve che gioca ogni tre giorni e ha tanti nazionali è più difficile. Tutti allenano lui si trova in una società che ha giocato un calcio produttivo che ha creato certezze lui per portare la sua filosofia ha bisogno del tempo necessario per allenare a far credere i calciatori alle sue idee. Che è valida come quella di chi l'ha sostituito. Non credo abbia problemi con i calciatori ma con le aspettative all'esterno, ricordo che Ronaldo e gli altri parlavano in termini positivi di questo nuovo approccio. Anche questo scontro con Inter e Lazio, ad una squadra abituata a vincere che recupera i leader carismatici, fa bene".