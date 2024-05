Questa sera la Juventus scenderà in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ai microfoni di TMW Radio Gigiha commentato la situazione in cui si presentano le due squadre esprimendo un commento riguardo la favorita della sfida. Queste le sue parole:- "L'Atalanta in questo preciso momento è più forte, più determinata e scintillante. La Juve può ritrovarsi, i giovani sono forti, si prospetta una partita intrigante ma pare favorevole all’Atalanta".