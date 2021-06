La stella del Belgio Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell'UEFA per spiegare il perché della sua esultanza sobria dopo il gol che ha regalato al Belgio la vittoria contro la Danimarca: "Ero felice, ovviamente, ma rispetto troppo le persone presenti oggi per festeggiare in maniera scomposta. Sono andato nella parte del campo dove Eriksen è svenuto sabato e sono rimasto calmo".