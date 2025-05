De Bruyne apre al Napoli: le ultime sulla trattativa e la posizione della Juventus

Getty Images

Il, ora, è pronto a sferrare il blitz decisivo. Secondo quanto riferito da Sky, il club partenopeo ha incassato il pieno gradimento da parte diche, dopo essersi congedato dal Manchester City, lascerà la Premier League a parametro zero in virtù della scadenza del contratto che lo legava ai Citizens.E così, il belga diventa un pezzo pregiato del prossimo mercato, con il Napoli che sta facendo sul serio per provare a mettere le mani sul fuoriclasse classe 1991. Si parla addirittura di un'offerta da 10 milioni di euro, comprensivi di bonus, a stagione per l'ex Chelsea, individuato come l'uomo giusto per completare un reparto di centrocampo di altissimo profilo al fianco di Zambo Anguissa e di Scott McTominay.

La posizione della Juventus

Se nelle ultime settimane la fiducia era aumentata riguardo al potenziale sì del belga, adesso di fatto De Bruyne ha dato apertura totale al progetto azzurro. L’ultimo scoglio, prosegue Sky, è rappresentato dagli accordi economici, e da alcune richieste precise dello stesso De Bruyne, che dovranno essere accettate dal Napoli. In altre parole, il pallino dell'operazione è ora tutto nelle mani del club.Chi sembra tagliata fuori dalla corsa per Kevin De Bruyne è la Juventus che, in realtà, aveva formulato soltanto una richiesta di informazioni riguardo alla situazione del belga senza mai arrivare, tuttavia, a formulare un'offerta ufficiale.Quella che sembra invece aver convinto De Bruyne è proprio quella del Napoli, ora ad un passo sia dallo Scudetto che dalla possibilità di ingaggiare un top player di livello mondiale che andrà ad impreziosire la rosa in vista della stagione 2025/26.