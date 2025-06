De Bruyne-Napoli, il padre frena: 'Ci sono anche altre situazioni'

AFP via Getty Images

Sembrava tutto fatto, e invece la situazione potrebbe non essere così ben definita. Stiamo parlando del passaggio aldi, di cui ha parlato il padre Herwig ai microfoni di sporza.be: "Dove giocherà è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta a questa domanda. Le trattative sono ancora in corso, in diverse direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo. Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere la decisione più importante da solo, sperando che sia quella in cui sarà più felice".

De Bruyne-Napoli: parla il padre

Parole che non passano inosservate e che fanno discutere. Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli sembrava infatti a un passo dalla chiusura, tanto che – secondo indiscrezioni – il giocatore avrebbe già acquistato una villa nel capoluogo campano. Tuttavia, alcune dichiarazioni del padre del centrocampista hanno acceso un campanello d’allarme tra i dirigenti azzurri. Nonostante ciò, le trattative tra le parti proseguono senza sosta per definire gli ultimi dettagli e finalizzare l’operazione, che al momento non sembra in pericolo.Come riferito da Fabrizio Romano, le visite mediche del fuoriclasse belga, inizialmente previste per questo lunedì 2 giugno, sono state rinviate a dopo gli impegni con la Nazionale. Una decisione dettata anche dalla complessità del contratto, che prevede un accordo biennale con opzione per un terzo anno, un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione e un consistente bonus alla firma. Su di lui è stata segnalata anche la Juventus , che nelle scorse settimane avrebbe effettuato una chiamata esplorativa.