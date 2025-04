De Bruyne lascia il Manchester City: c'è l'annuncio ufficiale

Getty Images

Quanto vale ora De Bruyne

è pronto a dire addio al. Lo ha annunciato lui stesso, tramite una lunga lettera condivisa sui social in cui ha reso noto di essere a un passo dal salutare il club inglese (con cui in dieci anni ha vinto tutto), non rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il forte centrocampista belga classe 1991, dunque, andrà alla ricerca di una nuova squadra dove continuare la sua carriera. Con il City De Bruyne ha collezionato in tutto, ad oggi, 413 presenze con 106 goal e 174 assist, senza mai essere espulso, con 16 trofei nel suo palmares.

Dove può andare De Bruyne

Il messaggio di addio di De Bruyne al City

Nel corso di questa stagione è stato fermo per oltre 40 giorni, da metà settembre a fine ottobre, a causa di un infortunio al bicipite femorale, saltando in totale 12 partite comprese quelle con la sua Nazionale. La sua condizione fisica, comunque, è ancora più che buona. Stando ai dati Transfermarkt, il suo valore di mercato è di circa 27 milioni di euro.Negli scorsi anni De Bruyne è stato più volte definito un sogno di mercato della Juventus , che però non si è mai trovata nelle condizioni di poter seriamente tentare il grande colpo. Il futuro del belga, ora, si preannuncia in Arabia o in MLS, a San Diego."Andrò dritto al punto e vi faccio sapere che questi saranno i miei ultimi mesi da giocatore del Manchester City", si legge nel messaggio di addio del giocatore -. Niente è facile da scrivere, ma come calciatori, sappiamo tutti che questo giorno alla fine arriverà. Quel giorno è arrivato, e meritate di sentirlo da me per primi. Il calcio mi ha portato da tutti voi, e in questa città. Inseguendo il mio sogno, senza sapere che questo periodo avrebbe cambiato la mia vita. Questa città. Questo club. Queste persone... mi hanno dato tutto. Non avevo altra scelta che restituire tutto. E indovinate un po': abbiamo vinto tutto. Ma che ci piaccia o no, è tempo di dirsi addio". Poi la gratitudine per essersi sentito a casa a Manchester e il gran finale: "Ogni storia finisce, ma questo è stato sicuramente il capitolo migliore. Godiamoci questi ultimi momenti insieme".