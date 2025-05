De Bruyne-Juventus, la mossa del club: azione di 'disturbo' o inizio di trattativa? Cosa sappiamo

Getty Images

A sorpresa, il nome d i all'improvviso è diventato il più chiacchierato all'interno dell'ambientesoprattutto tra i tifosi. Ed è normale che sia così quando viene anche solo accostato un giocatore di questa caratura, ricevendo il giusto tributo per tutto ciò che ha fatto con la maglia dei citizens. "Ogni storia ha una fine" aveva detto annunciando l'addio. Ma quale sarà la prossima, di storia, per De Bruyne?

De Bruyne-Napoli, la situazione

L'offerta dall'MLS per De Bruyne

La mossa della Juventus per De Bruyne

Di opportunità non ne mancano al belga, che ha dimostrato di poter stare ancora ad alto livello sia per continuità che per rendimento in campo. In Italia, chi si è mosso per primo e in maniera concreta è il Napoli, che come spiegato da Matteo Moretto, ha già presentato un'offerta al giocatore; un biennale a cifre importanti.e se arrivasse, allora la trattativa potrebbe concludersi anche in tempi abbastanza brevi, sperando che il pressing ad esempio di un ex come Mertens, compagno di De Bruyne nel Belgio, possa produrre effetti positivi sulla scelta del 33enne.Oltre al Napoli, anche un'altra squadra ha presentato un'offerta "ufficiale" al giocatore eSi tratterebbe di un'esperienza completamente diversa per De Bruyne, che andrebbe a giocare in MLS, in un calcio decisamente meno allettante dal punto di vista strettamente sportivo. Non risultano invece altre piste calde al momento.Come si inserisce la Juventus in questo contesto? I bianconeri sono senza dubbio indietro rispetto al Napoli, proprio perché si sono mossi solamente adesso e senza formulare un'offerta. Si è trattatoSemmai, al momento, si potrebbe vedere questo movimento più come una mossa di disturbo che l'inizio di una reale trattativa. In attesa poi di una nuova eventuale mossa.