Moretto - De Bruyne, chiamata della Juventus! Cosa succede

"Mi risulta una chiamata da parte della Juventus , che si è informata sulla situazione". A parlare è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, in riferimento a. Il super centrocampista belga classe 1991, che ha appena annunciato l'addio aled è stato salutato ufficialmente da tutti i suoi tifosi allo stadio, è entrato nei radar anche del club bianconero, che come noto è alla ricerca di importanti rinforzi per la squadra del prossimo futuro, con l'ambizione di tornare quanto prima a competere su tutti i fronti.

De Bruyne-Juve, cosa succede



De Bryune, i numeri al Manchester City

Presenze: 421

Minuti: 31.066

Goal: 108

Assist: 177

"Ad oggi il Napoli è la squadra che a livello di forza, di voglia, sembra essere la più convinta su di lui, ma aspettiamo la partita di campionato decisiva per lo Scudetto, poi credo che ci saranno novità importanti" ha proseguito Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando di fatto quanto già si sapeva sull'interessamento del club partenopeo.De Bruyne ha iniziato la sua avventura con il Manchester City nella stagione 2015-16, diventando negli anni uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo e rappresentando un vero e proprio pilastro per Pep Guardiola, che non è riuscito a trattenere l'emozione nel momento di omaggio organizzato per lui allo stadio. Ora si attende di conoscere il suo futuro, che con tutta probabilità sarà ancora ad alti livelli.