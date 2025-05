De Bruyne-Juventus, 'spauracchio infortuni'? Tutti gli stop del belga

AFP via Getty Images

Se qualcuno avesse qualcosa da obiettare in relazione alla possibilità di vedereavrebbe probabilmente ben pochi appigli per sostenere la propria tesi. Uno di questi può essere legato all'età del belga - compirà 34 anni il prossimo 28 giugno -, che però allo stesso tempo potrebbe essere considerata un aspetto positivo nella misura in cui equivale a un notevole bagaglio di esperienza, a una lunga carriera costellata di trofei e di traguardi, vissuta in gran parte con un allenatore top come Pep Guardiola.Un altro tema potenzialmente centrale per il fronte del "no" potrebbe essere quello legato alla condizione fisica del belga, che non diversamente da altri colleghi ha dovuto fare i conti con diversi infortuni nel corso della sua carriera. Non in questa stagione, però. Nel senso che in questa sua ultima annata alil classe 1991 è stato costretto a fermarsi "solo" per 44 giorni, tra la metà di settembre e la fine di ottobre, per un infortunio al bicipite femorale. Tanti? Neanche troppi, soprattutto se si pensa ai lunghi periodi di stop di alcuni giocatori della Juventus attuale…

De Bruyne-Juve, tutti gli infortuni del belga

Più tormentata per De Bruyne la stagione 2023-24, che per lui è iniziata sostanzialmente a gennaio a causa di un problema muscolare alla coscia con cui ha dovuto fare i conti dai giorni immediatamente precedenti l'inizio del campionato, per poi fermarsi nuovamente - ma solo per una decina di giorni - a marzo a seguito di uno stiramento all'inguine. Nessun guaio particolare, invece, nell'annata 2022-23, quando l'unico bollettino medico che lo ha riguardato era quello che parlava di una contusione al piede a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, quando è stato costretto ai box per poco più di una settimana.Insomma, nulla di straordinario o di eccessivamente preoccupante. O comunque, posto che gli infortuni - in generale - non sempre possono essere prevenuti, niente che possa suggerire alla Juventus di non percorrere la pista che porta a De Bruyne, qualora chiaramente ce ne fosse la possibilità.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui