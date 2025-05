De Bruyne-Juventus: 'C'è stata una call'

La Juventus osserva, sonda e sogna. Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più raffinati e dominanti dell’ultimo decennio, è al centro di una vera e propria asta internazionale in vista dell’estate. Dopo anni di trionfi con il Manchester City, il fuoriclasse belga è pronto a valutare nuove sfide per chiudere in grande stile una carriera straordinaria.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Juventus avrebbe avviato una call esplorativa con l’entourage di De Bruyne per capire se esistano margini di trattativa. Un primo contatto interlocutorio, che rivela però l’ambizione del club bianconero, desideroso di alzare il livello tecnico della rosa.

La concorrenza, però, è agguerrita. Il Napoli, come noto, ha fatto più di un pensiero al belga, così come Liverpool, con Salah che si è sbilanciato: «Per uno come lui ci sarebbe sempre spazio da noi». Restano in corsa anche Chelsea, Marsiglia e club della MLS come il Chicago Fire.Per la Juventus si tratterebbe di un’operazione complicatissima, ma non impossibile: un colpo da sogno che potrebbe cambiare le prospettive del club. E in casa bianconera sognare, oggi, non costa nulla.