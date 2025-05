De Bruyne giocherà al Mondiale per Club con il Manchester City? La sua risposta

Kevin De Bruyne ha annunciato che lascerà il Manchester City dopo questa stagione. Il centrocampista belga ha collezionato oltre 400 presenze con il club inglese, segnano: in 10 stagioni è stato tra i giocatori più rappresentativi dei Citizens.L'ex Wolfsburg, però, non ha ancora deciso il suo futuro: il Manchester City sarà inoltre impegnato nel Mondiale per Club, e si trova, con Al-Ain e Wydad Casablanca, perciò anche il club bianconero guarda alla situazione di De Bruyne. Nel frattempo, il centrocampista ha parlato ai microfoni di TNT Sports, toccando proprio il tema Mondiale.

Le parole di De Bruyne sul suo futuro

"Non ho ancora parlato con il club a riguardo, perciò non lo so ancora. Se vogliono avere una conversazione, si può. Ma non ne sono sicuro".