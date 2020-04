Kevin De Bruyne ha avuto il Coronavirus? Forse, perché il test non è mai stato fatto. Ai microfoni di SkySports, però, il giocatore del Manchester City ha raccontato: "All'inizio del blocco la mia famiglia è stata malata per circa otto o nove giorni. È iniziato con il mio bambino più piccolo, poi con quello più più grande e mia moglie. Non so se avessimo o meno il Coronavirus. Fortunatamente ne siamo usciti e le ultime due o tre settimane sono state davvero buone e stiamo ritrovando la solita routine su tutto, quindi stiamo bene. Io avevo solo un po' di dolore alla gola, ma dei quattro ero quello che stava meglio".