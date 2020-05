Kevin De Bruyne alla Juve. La notizia è uscita negli ultimi giorni, rinforzata da alcuni rumors provenienti dall'Inghilterra ma non solo. Il centrocampista del Manchester City, infatti, negli ultimi giorni ha lanciato diversi segnali al mercato, vista anche la squalifica europea del Manchester City. E la squadra bianconera sarebbe tra le pretendenti



Come scrive Sport Mediaset, siamo a uno stato embrionale di una potenziale trattativa, ma i segnali che Kevin De Bruyne ha lanciato nell'ultima settimana lasciano presagire un mercato infuocato, con la Juventus alla finestra per un campione all'apice della sua carriera ma che a livello internazionale ha la bacheca vuota e vuole rimediare. Due anni senza Champions League sarebbero troppi e, come da lui stesso affermato, una cessione può essere la soluzione giusta. Un fatto che solo il ricorso presentato dal City al Tas potrebbe cambiare. Ma non solo. Il belga ultimamente ha anche dichiarato: “Mi piacerebbe giocare con attaccanti come Cristiano Ronaldo. Per come interpreto il mio ruolo, gli attaccanti sono importantissimi. CR7 farebbe volare il mio numero di assist, potrei fare cross a tre metri di altezza e lui ci arriverebbe lo stesso”.



E la Juve? Il club è alla ricerca di un centrocampista di livello, che faccia fare il salto di qualità a un reparto ricco numericamente ma che sembra non all'altezza di una stagione vincente su tutti i fronti. C'è sempre Paul Pogba in cima alla lista dei desideri, ma un giocatore come KDB stuzzica e non poco l'interesse bianconero. Trattativa complessa per via del costo, vicino ai 130 milioni di euro, da coprire con contropartite e conguaglio in "contanti". Con la situazione attuale il prezzo potrebbe calare fino a un minimo di 100 milioni, tanti specie dopo i mancati incassi dovuti al coronavirus. La certezza è che avremo un mercato diverso, ricco di scambi, anche pazzi si diceva nelle scorse settimane...