Kevin De Bruyne rappresenta il profilo ideale per la Juventus, accontenterebbe tutti: la società, che porterebbe a Torino l'ennesimo top player, e Maurizio Sarri, che troverebbe quel centrocampista dai piedi buoni (buonissimi!) per proporre il gioco espresso a Napoli. Per ora il belga del Manchester City è una suggestione e nulla più, ma in vista del futuro il giocatore ha aperto a un possibile addio ai Citizens. Un futuro in bilico dovuto soprattutto alla possibilità del club di non giocare la Champions per i prossimi due anni, in attesa che la situazione venga discussa dal Tas di Losanna al quale gli inglesi hanno chiesto l'annullamento della sentenza.



L'APERTURA ALL'ADDIO - Queste le parole di De Bruyne: "Il City ha detto che ha fatto appello ed è sicuro quasi al 100% di aver ragione, sto aspettando. Mi fido, alla fine di questa vicenda deciderò sul mio futuro. Un anno senza Champions potrei pensare di farlo, ma due sarebbero troppi". Un futuro slegato da quello di Guardiola: "La mia decisione non dipenderà da quello che farà Pep. Ho lavorato anche con altri allenatori, quando andrà via lui capiterà di nuovo. Ora però non sto dando molta importanza a questo, ci sono cose più importanti a cui pensare". CON CR7 - Nei giorni scorsi, De Bruyne aveva svelato: "Mi piacerebbe giocare con attaccanti simili a Henry o con qualcuno come Cristiano Ronaldo. “Gli potrei fare cross a tre metri d’altezza che lui ci arriverebbe comunque, il mio numero di assist spiccherebbe il volo. Sono veloce e posso andare in profondità. Gli attaccanti sono importantissimi per come gioco io".