De Bruyne alla Juventus è possibile?

Pochi giorni fa, Kevinha annunciato ufficialmente che lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto. Una notizia che segna la fine di un’era per il centrocampista belga classe 1991, che era approdato al club inglese nel 2015. In questi nove anni, De Bruyne è diventato un vero e proprio simbolo dei Citizens, contribuendo in maniera decisiva ai tanti successi ottenuti sotto la guida di Pep Guardiola, tra cui numerosi titoli di Premier League e la tanto attesa Champions League. La sua decisione di lasciare Manchester chiude un capitolo storico per il club, ma apre inevitabilmente il dibattito su quale sarà la sua prossima destinazione.

De Bruyne Juve, è possibile?

Tra le tante ipotesi circolate sul futuro di De Bruyne, si sono fatte strada anche alcune voci che lo accostano alla Juventus. Tuttavia, al momento, questa possibilità appare molto difficile da concretizzare. Innanzitutto, De Bruyne ha 33 anni e il progetto bianconero è sempre più orientato verso una rosa giovane, in linea con le strategie di rinnovamento del club. In secondo luogo, l’ingaggio dell’ex Wolfsburg rappresenterebbe un ostacolo economico significativo, al di fuori delle attuali possibilità della società torinese. Più realistiche, invece, sembrano le piste che portano agli Stati Uniti o all’Arabia Saudita, dove De Bruyne potrebbe concludere la sua carriera con un contratto importante e un’esperienza diversa. Nonostante l’indiscusso talento del belga, il suo approdo in Serie A – e alla Juventus in particolare – appare oggi improbabile.