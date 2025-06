De Bruyne al Napoli, è fatta: accordo raggiunto, fissate le visite mediche

Getty Images

De Bruyne al Napoli: fissate le visite

Nella prossima stagione, in Serie A, ci sarà anche Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, infatti, vestirà la maglia del Napoli campione d'Italia. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, è stato raggiunto un accordo totale tra l'ormai ex giocatore del Manchester City e il club partenopeo. Dal 1° luglio, KDB sarà dunque un nuovo giocatore del Napoli agli ordini di Antonio Conte e firmerà un contratto di due anni con opzione per un'ulteriore stagione. Un colpo da urlo per il Napoli che, dopo lo Scudetto, punta dichiaratamente ad alzare ulteriormente l'asticella.

Sempre secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, De Bruyne sarà in Italia nella giornata di giovedì 12 giugno per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma e all'annuncio ufficiale in qualità di nuovo giocatore del Napoli.