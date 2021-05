La Juventus continua a seguire con attenzione gi sviluppi sul futuro di Memphis Depay: l'olandese dovrebbe lasciare il Lione a fine stagione, i bianconeri sono attirati dalla possibilità di prenderlo a parametro zero perché in scadenza di contratto ma su di lui c'è anche il Barcellona. A parlare del futuro di Depay, è il ct dell'Olanda Frank De Boer, che a Tuttosport spiega: 'Lo conosco bene, è decisamente un giocatore da Juventus ma anche da Inter e da Barcellona. E' un grande attaccante che può giocare in tutti i top club, sarà lui a decidere dove andare".