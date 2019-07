Frank de Boer, ex allenatore dell'Inter, è tornato ad attaccare i nerazzurri sulle pagine de De Telegraaf: "All'Inter l'agente di un giocatore è venuto da me una volta e mi ha detto: 'Se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio calciatore, non ti avrei mai dato il permesso di farti diventare allenatore'. Questo per far capire fino a che punto si estende la loro influenza nel club. Penso che sia inconcepibile che non ci sia stata alcuna azione disciplinare nei suoi confronti, in questo senso lavorare qui è molto più rilassante. Sono sicuro che sarebbe andata bene all’Inter se fossero stati un po’ più pazienti".