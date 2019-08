Gianni De Biasi, ex ct della Nazionale albanese, ha parlato ai microfoni di Radio 24 di quella che è la situazione dei colori azzurri in questo momento di ricostruzione post Svezia. Secondo l'ex commissario, stupisce che la Nazionale di Mancini non sia supportata dall'immancabile blocco Juve: un nucleo di giocatori bianconeri che ha sempre caratterizzato le formazioni azzurre. "È un'anomalia, ma questo non deve dare né preoccupazioni né alibi a Mancini: abbiamo tanti giovani su cui puntare, ma prima che grandi giocatori, devono diventare uomini" ha dichiarato De Biasi.