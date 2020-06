Sfida in vista tra Juventus e Inter per Marash Kumbulla. Il centrale dell’Hellas Verona è esploso quest’anno agli ordini di Juric, finendo in orbita dei principali top club italiani e non solo. Ne ha parlato Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania, che ha esaltato il difensore classe 2000 intervistato al Corriere di Verona: "Un giocatore gialloblù che mi ha sorpreso? Kumbulla. È albanese e come sapete io ho allenato la Nazionale, è cresciuto tantissimo nel corso della stagione e ha dimostrato di poter stare benissimo in A, con ampi margini di miglioramento in prospettiva futura".