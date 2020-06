Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino e ct dell'Albania, ha parlato a Radio Sportiva della ripresa del calcio italiano: "Juve-Milan? Juve avvantaggiata ma dopo questo stop nessuno sa qual è la salute reale delle squadre. Le formazioni non avranno una preparazione al top, ma entrambe partiranno allo stesso modo. Entrambe cercheranno il passaggio del turno, bisognerà vedere come reagiranno a livello mentale dopo questo stop. Sarri? La Juve non ha ancora raggiunto nessun obiettivo ufficialmente e la dirigenza sa valutare bene come comportarsi".