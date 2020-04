1









Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex ct dell’Albania Gianni De Biasi ha parlato del premier albanese Edi Rama, tifoso della Juventus che recentemente si è schierato a favore dell’Italia inviando una task force di medici impegnati nell’emergenza coronavirus: “Il gesto di Rama ha demolito in un colpo solo tutti i pregiudizi ingiusti che noi italiani abbiamo avuto verso questa comunità. Dopo il coronavirus, per loro in Italia nulla sarà più come prima. Ma fatemi dire che gli albanesi da noi sono stati preceduti da etichette che non gli appartengono: io li ho conosciuti bene, nelle città come nelle zone rurali. Sono persone semplici, generosi, grandi lavoratori. È grazie a questo se negli ultimi 5-6 anni hanno compiuto passi da gigante in tutti i settori. Basti pensare al calcio, a Tirana hanno uno stadio nuovo meraviglioso”.



IL MESSAGGIO – “Di slancio, gli ho inviato un messaggio. Gli ho scritto: “Caro Rama, grandissimo gesto di umanità da parte tua e del popolo albanese. Sono orgoglioso per l’esempio che hai dato al mondo. Ti mando un abbraccio, Gianni”. Rama è stato veramente bravissimo, è il gesto che conta prima ancora della portata. Ha toccato una leva giusta, lanciando un messaggio a quella parte del mondo più ricca che ora si trova sbeffeggiata da un piccolo Paese, da una cenerentola. Ma stiamo parlando un uomo che, credetemi, è un passo avanti”



SULLA PERSONA – “È un uomo di grande cultura, ha viaggiato tanto e parla, oltre l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Ama davvero l’Italia e il nostro calcio, infatti non nasconde mai e a nessuno di essere un tifoso della Juventus. Anzi, ora che ci penso potremmo chiudere così: il suo è stato un gesto che incarna in toto la filosofia del Toro, fa specie che sia partito da uno juventino”.