Luigi De Agostini, a TMW, parla così della Juventus di oggi: "Sicuramente la squadra è in recupero però chi è davanti dovrebbe perdere varie occasioni. La Juve deve insomma anche sperare che il trio di testa rallenti la corsa. Ripeto, la Juve in ripresa, sta facendo risultati da tempo anche consecutivi e quindi sta migliorando. Il gioco? L'importante è fare risultato, alla fine se non porti a casa nulla puoi aver giocato anche bene ma non hai niente in mano. Dunque meglio il risultato"



Su Dybala: "Sulle cifre non intendo fare commenti perchè sono cose personali, per quanto riguarda Dybala è un buon giocatore però si fa male troppo spesso e non capisco perchè abbia tutti questi problemi muscolari in età giovane. Posso capire Chiellini per raggiunti limiti di età ma non capisco perchè lui abbia questi fastidi muscolari. e' chiaro che non vivendo l'ambiente non posso sapere: dovrebbe essere lui a spiegarne i motivi".