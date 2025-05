De Agostini racconta: 'Ho avuto un tumore, con Vialli ci davamo forza'

Getty Images

Nel silenzio di quel bosco che chiamiamo vita – “Tal cidin dal bosc”, come sussurrano in Friuli – Gigi De Agostini cammina con passo lieve. È un uomo che sa ascoltare il rumore del proprio cuore, consapevole che il senso del nostro stare al mondo si nasconde proprio lì: nell’impasto fragile e potente di bellezza e dolore, nei ricordi che brillano e in quelli che fanno male, nelle parole pronunciate e in quelle che restano sospese, custodite nel silenzio.Poi, con una dolce fermezza, Gigi sceglie di parlare a La Gazzetta dello Sport.«Non l’ho mai detto pubblicamente a nessuno, ma ora è il momento.Ora sto meglio. Ogni sei mesi faccio i controlli. Ma sono vivo. Ed è l’unica cosa che conta.»

Un racconto sussurrato, senza clamore, affidato alla sincerità di un uomo che ha attraversato la tempesta senza farne bandiera. Solo pochi sapevano. La famiglia. E due amici veri:. Con Luca, racconta, il legame era profondo, autentico, fatto di parole scambiate nei momenti più difficili, tra una terapia e l’altra, in cerca di coraggio reciproco.«Mi manca Luca. Era una persona bellissima.»