Luigi De Agostini, difensore della Juventus dal 1987 al 1992 (una Coppa Uefa e una Coppa Italia vinte con la Vecchia Signora), ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della questione allenatore. “A me piaceva molto Gasperini, mi piace veder giocare così una squadra”, spiega l’ex bianconero: “Juve in ritardo sul mercato? Semmai lo sono gli altri perché dopo 8 anni di vittorie per la Juve penso che sia fisiologico aspettare per valutare cosa fare. Conte all’Inter? In passato anche altri grandi allenatori bianconeri sono andati ai nerazzurri. E’ una situazione un po’ particolare”.