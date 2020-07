L'ex difensore della Juventus Luigi De Agostini parla a Radio Sportiva della vittoria della Juve contro la Lazio: "Contava il risultato, la squadra veniva da prestazioni altalenanti con risultati eclatanti, ieri sera era importante portare a casa i tre punti, hanno posto le basi per il nono scudetto consecutivo. La Lazio ha pagato i tanti infortuni ed è uscita dalla lotta al titolo. Ronaldo contro Immobile? Tranne che sullo scudetto ci sarà margine su tutti i fronti, la squadra che gioca meglio è l'Atalanta sono curioso di sapere cosa farà in Champions".



JUVE IN COPPA - "E' una situazione un po' strana, incontrare una squadra che da tanto non gioca non si sa a cosa si va incontro. La Champions dà stimoli particolari e la Juve dovrà giocare una buona partita per passare il turno".



SARRI - "Sotto l'aspetto dei risultati non possiamo dire niente, forse nella forma. La Juve era abituata a subire meno gol e sotto questo aspetto c'è stata diffidenza da parte dei tifosi. Cambiare ogni anno però abbiamo visto a cosa porta, io alla Juve ho cambiato 4 allenatori in 5 anni per me la società fa bene a fare un ragionamento a lunga scadenza perché cambiare di continuo non porta a nessun giovamento".