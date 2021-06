In questi mesi estivi il mercato non interessa solo i calciatori e i club, ma anche le emittenti televisive, soprattutto ina stagione a cavallo di un cambiamento epocale, con i diritti tv dellache passeranno in esclusiva a. Negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile addio di Diletta Leotta a Dazn, con l'arrivo al suo posto della giornalista di Mediaset Giorgia Rossi. Leotta, però, ha pubblicato un post su Instagram che sa molto di smentita: "Non so voi, ma io sto già contando i giorni che mi separano dalla prossima Serie A #DAZN".