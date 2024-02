È all'inizio del secondo tempo che, partita fino a quel momento molto corretta, inizia ad "accendersi". E congià ammonito, ancheprova ad approfittarne. Lo racconta DAZN, nel suo speciale BordoCam. C'è un calcio d'angolo, e il capitano nerazzurro si trasforma in difensore: vuole marcare a uomo l'attaccante bianconero, anche provocandolo un po'.Prima gli mette la testa sul petto, tanto che l'arbitro Fabioè costretto a dirgli: "Guarda il pallone!". L'argentino, invece, cerca con insistenza lo sguardo dell'avversario. Tutta la differenza tra Inter e Juventus, domenica sera, sta in questa immagine, secondo DAZN. Le occasioni, nel prosieguo del match, le ha ancora l'Inter. Ma dall'altra parte è proprio Vlahovic l'unico a provarci: tenta pure una rovesciata, a cui poi continua a pensare, senza darsi pace.Un po', del resto, come Kenan. Perché i compagni, per qualche ragione, sembrano non fidarsi di lui fino in fondo, come Manuelche non a caso viene pure ripreso dal suo allenatore. Dovranno imparare a farlo, perché il giovane turco sarà sempre più protagonista. E il tridente offensivo bianconero, presto o tardi, sarà realtà