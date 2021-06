Svelato il nuovo abbonamento DAZN. L'emittente, che a partire dalla prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva), ha rilasciato nuove informazioni in merito ai costi per l'utente: a partire dal 1 luglio, l'abbonamento a DAZN avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.



Oltre alla Serie A, gli abbonati vedranno la Liga e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. E ancora MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. In aggiunta ci saranno anche Eurosport 1 HD e 2 HD.