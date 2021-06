Ad un paio di mesi dall'inizio della Serie A tutto è ancora in discussione. I diritti tv sono stati assegnati a Dazn, ma la contesa resta a aperta su molti fronti, con Sky decisa a recuperare: nella giornata di ieri avrebbe fatto una maxi offerta da 500 milioni di euro a Dazn con l'obiettivo di poter mettere a disposizione dei clienti Sky Q l'app di Dazn. La volontà è di stabilire una condivisione satellitare, tramite un canale dedicato, dei diritti tv della prossima Serie A in modo da poter offrire l'intero pacchetto calcio.



Secondo quanto riferito oggi da Bloomberg, che cita fonti vicine alla vicenda, però, la risposta data dal gruppo Dazn a Sky è stata negativa con il rifiuto dei 500 milioni di euro. Dazn ha investito circa 2,5 miliardi di euro per le prossime tre stagioni, di cui un miliardo in tecnologia e col supporto finanziario del gestore telefonico Tim. Un no che non rappresenterà l'ultimo capitolo della vicenda.