DAZN annuncia la sua nuova docu-serie, disponibile sulla sua piattaforma streaming e on demand dedicata unicamente allo sport. La serie, The Making of, ripercorrerà le partite storiche che hanno reso celebre la carriera di tre grandi campioni del football: Josè Mourihno, Neymar e, naturalmente, Cristiano Ronaldo. Tra i vari episodi, si vedrà proprio Ronaldo rivivere la sua famosa apparizione nel match tra Sporting Lisbona e Manchester United nel 2003, partita che ha segnato la sua ascesa destinandolo a diventare una delle più grandi stelle del calcio;