Non sono mancate le polemiche nell'ultimo periodo sugli aumenti dei prezzi fatti daL'emittente sta attraversando un periodo complicato visto che ha perdite record di oltre 2 miliardi di euro nel 2021. Il rosso è di 2.17 miliardi, appunto un record per l’azienda, con 5 miliardi di perdite nell’ultimo triennio per il gruppo. A riportarlo è SportBusiness.