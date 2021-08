Inzia oggi una nuova avventura per l'ex giocatore e bandiera della JuventusL'ex difensore sarà infatti un nuovo commentatore di, e inizierà ufficialmente la nuova esperienza proprio con una partita della sua ex squadra: tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Barzagli ha dato appuntamento ai tifosi per la partita delle 18:30 in programma alla Dacia Arena tra"Finalmente è ricominciata la Serie A, c’è Udinese-Juventus live su DAZN alle 18.30… e ci sarò anche io!", ha scritto Barzagli.